Il Comune di Empoli ha partecipato alla III° Convention Nazionale degli Utility Manager

Il 23 ottobre 2024 al Centro Congressi in piazza di Spagna a Roma, si è tenuta la III° Convention Nazionale degli Utility Manager, intitolata “Il momento è adesso – DNA, l’evoluzione dell’Utility Manager”. Dopo i saluti istituzionali del Ministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, i lavori della Convention sono cominciati con gli interventi delle istituzioni, dei principali operatori di mercato e di esperti del settore.

Perché Empoli?

A fine febbraio 2024 la Giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo sull’importanza di dotarsi della figura di un utility manager (Manager delle Utenze) a supporto degli uffici comunali. A rappresentare l’Ente, la dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ingegnere Roberta Scardigli, intervenuta alla mattinata dedicata alle esperienze delle Istituzioni alle prese con la rivoluzione delle utenze, verso la costruzione di nuovi modelli di relazione e fiducia.

Nel suo intervento ha evidenziato quanto sia importante dotarsi di figure competenti e specializzate nel settore dell’energia.

“Un utility manager possiede le competenze necessarie per gestire in modo efficace e ottimale le risorse e individuare soluzioni innovative per migliorare l'efficienza e ridurre i costi – ha spiegato la dirigente -. Una corretta gestione porta a una diminuzione delle spese operative, ad un più corretto utilizzo delle risorse e ad una visione complessiva di sostenibilità ambientale proiettata sulla programmazione dell’Ente”.

La figura dell'utility manager è cruciale anche per implementare pratiche sostenibili, può guidare l’Ente verso l’adozione di tecnologie green, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo un uso responsabile delle risorse. Avere una persona di fiducia, di elevata qualificazione consente di avere anche un coordinamento tra diversi settori dell’amministrazione. per controllo costi, sviluppo dell’efficientamento energetico e per una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale secondo i criteri dettati dall’Unione Europea nel PNRR e Agenda 2030.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

