Uomo di 78 anni preso a pungi da un 16enne per mancata precedenza

Una mancata precedenza è costata ad un livornese di 78anni un pestaggio in piena strada. Ad infliggere i colpi un 16enne, scivolato da proprio motorino per la mancata precedenza bucata dall'anziano.

Il 78enne, si apprende la quotidiano Il Tirreno, non avrebbe dato la precedenza al ragazzo ad un incrocio, facendolo scivolare quest'ultimo dal motorino.

Per questa ragione il ragazzo, che attorno alle 21.30 di ieri sera stava percorrendo via Azzati, avrebbe reagito picchiando l'anziano facendo finire in ospedale.

Immediati sono arrivati i soccorsi allertati dai passanti. Gli operatori hanno medicato l'anziano che ha riportato contusioni dalla guancia e all'occhio destri, e le escoriazioni riportate dal 16enne, livornese classe 2008.

Intervenuta sul posto anche la municipale labronica.

Notizie correlate