In pensione dopo 43 anni di servizio nella polizia municipale di Castelfranco di Sotto

Mauro Forte va in pensione, dopo 43 anni e qualche mese di servizio ininterrotto al comune di Castelfranco di sotto, nella polizia municipale. Forte era entrato in servizio al comando di polizia municipale nel lontano 1981, quando aveva appena 22 anni. Lui ha lavorato con bene 6 sindaci diversi, considerando anche gli ultimi mesi con il nuovo sindaco Fabio Mini, per un totale di 9 legislature. Un servizio lungo e apprezzato dai colleghi, che questa mattina hanno voluto festeggiare il traguardo raggiunto da Forte con un piccolo rinfresco, prima dell'inizio dell'attività lavorativa in municipio. “Ho visto cambiare questo paese, quando sono entrato in servizio Castelfranco di Sotto era completamente diversa, come tessuto sociale e come realtà economica. A quel tempo ricordo facevamo gli accertamenti di residenza alle famiglie che arrivavano dal meridione in cerca di lavoro. Nonostante i cambiamenti una cosa non è mai mutata al comando della polizia municipale, la voglia di lavorare al servizio del cittadino e della comunità. Auguro ai colleghi che rimangono in servizio di continuare a operare con la serietà che li ha contraddistinti fino ad oggi in un'attuazione delle leggi e dei regolamenti che puntano ad applicare una giustizia socialmente apprezzabile e sostenibile. Ho un po' di dispiacere per questo passaggio della mia vita, perché alla fine quell'ufficio e quella divisa erano diventati una seconda famiglia. Vorrà dire che avrò più tempo per dedicarmi ai miei amati ulivi e alla mia famiglia”.

Anche il sindaco Mini era presente per salute Forte questa mattina e proprio il sindaco ha voluto dire alcune parole: “Ho avuto pochi mesi per apprezzare la professionalità e l'impegno che Mauro, come tutti i suoi colleghi, mettono nello svolgere le loro mansioni. Mi dispiace sono arrivato tardi, ma questo nulla toglie alla stima professionale e umana. Auguro a Mauro ogni felicità e che da ora in poi possa godersi il meritato riposo dal lavoro”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

