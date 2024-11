Nuova interruzione elettrica per le antenne di Radio Lady e SeiSei Vintage, continua ad ascoltarci in DAB oppure in streaming

Per il giorno martedì 12 novembre dalle ore 9 alle 16 è previsto un nuovo intervento di manutenzione programmato da Enel in via Pietramarina dove sono ubicati anche i ripetitori di Radio Lady fm 97.700 e SeiSei Vintage fm 102.100 di Empoli, dalle 9 alle 16.

Lo comunica Enel, pertanto, le 2 emittenti non potranno essere ascoltate sulle consuete frequenze in FM 97.700 e 102.100 .

Ma le nostre trasmissioni continueranno ad andare in onda in DAB+, in streaming radiolady.it e seiseivintage , oppure tramite App scaricabili su Play Store e Apple Store.