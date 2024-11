Sovigliana, torna 'Viale in festa-Aspettando il Natale'

Il mese di Dicembre porta a Vinci la nuova edizione dell'evento 'Viale in festa-Aspettando il Natale', in programma il 1 dicembre, dalle ore 8 alle 20, sul viale Togliatti a Sovigliana.

La manifestazione – organizzata da Comune di Vinci e Anva-Confesercenti Firenze - vedrà la presenza di circa 50 espositori. Per l’occasione anche i commercianti della zona hanno sostenuto l’iniziativa che aprirà idealmente il programma di attività natalizie del Comune di Vinci. Oltre al mercato saranno presenti, infatti, anche gazebi con artigiani, associazioni e aziende del territorio; ed i negozi di viale Togliatti saranno regolarmente aperti.

'Viale in festa-Aspettando il Natale' vedrà gli operatori commerciali disporsi su due file, con posteggi classici. La superficie restante verrà integrata con gazebo al cui interno ci saranno i produttori artigianali, questo per la conformazione della sede stradale.

Lo spazio interessato dall'allestimento sarà quello compreso tra viale Togliatti (a partire dalla rotatoria del Bar Leonardo) e il primo tratto di via Leonardo Da Vinci (fino all'intersezione con via della Commenda). Per rendere agevoli le operazioni di allestimento e disallestimento ci sarà la chiusura del traffico nella zona della manifestazione a partire dalle 6,30 e fino alle 22,30 del 1 dicembre.

“Dopo l’esperienza più che positiva dello scorso anno confermiamo con piacere la versione natalizia del Vile in Festa. – dichiara Luca Taddeini, presidente ANVA- Confesercenti Firenze – Segnaliamo con soddisfazione come per questa edizione ci sia stata la fattiva collaborazione di tutti i commercianti della zona, una ulteriore dimostrazione di come commercio su area pubblica e in sede fissa, non solo possono convivere, ma possono aiutarsi a vicenda. L’Unione fa la forza!”

“Aiutare il commercio locale è fondamentale perché il commercio è una delle anime del territorio. – ha aggiunto il responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa Gianluca D'Alessio - Siamo convinti che questa edizione richiamerà, come sempre, tanti visitatori. L’apertura ideale per l’inizio degli acquisti natalizi”.

Notizie correlate