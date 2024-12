Grossa esplosione in una raffineria a Calenzano, si alza denso fumo nero. Ci sarebbero morti

Esplosione questa mattina nello stabilimento ENI di Calenzano, ai confini con Campi Bisenzio, intorno alle ore 10.20. Il boato si sarebbe sentito per chilometri, fino anche all'Empolese Valdelsa. Una densa colonna di fumo nero è attualmente visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del fuoco e forze dell’ordine. Anche Protezione Civile della Città Metropolitana sta intervenendo sul luogo dell'esplosione con un posto medico avanzato. I Vigili del fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano il parco serbatoi.

Un morto e diversi feriti

Le prime indiscrezioni parlano di alcuni morti, oltre a feriti e ustionati, ma al momento è presto per fare un bilancio preciso dell'incidente.

Dalla Prefettura fanno sapere che al momento risulta un morto e tre persone ferite, mentre il presidente Giani rende noto che sono circa una decina i feriti assistiti negli ospedali toscani: a Careggi è stata soccorsa una persona in codice rosso per ustioni, una persona in codice giallo per trauma cranico e due persone in codice verde; una persona è stata soccorsa in codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa, due codici gialli all'ospedale di Prato.

L'ospedale fiorentino di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di feriti. Il piano comporta il blocco dell'attività ordinaria dell'ospedale e spazi riservati al pronto soccorso. E' quanto si apprende dall'Aou di Careggi. A dare notizia dell'esplosione anche il presidente della Regione Eugenio Giani che sui suoi profili social dà notizia che "sono stati allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio a seguito dell’esplosione"

L'esplosione non riguarda serbatoi

L'esplosione è avvenuta nello stabilimento Eni nei pressi del campo sportivo di via del Pescinale, in un'area definita "punto di carico" dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Le fiamme, spiegano da ENI, sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause.

L’incendio è stato contenuto rapidamente e la colonna di fumo si è alzata notevolmente a causa della differenza di temperatura tra i fumi e l’atmosfera.

Tenere chiuse porte, finestre e climatizzatori

Dal Comune di Calenzano fanno sapere che "l'area dell'incidente è circoscritta" e si raccomanda i residenti di "tenere chiuse le porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione". Anche il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri sui suoi profili social invita "a chiudere le finestre in via precauzionale e ad evitare spostamenti in quanto tutto bloccato".

I tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua.

A1 chiusa, sospesa circolazione ferroviaria

L'uscita di Calenzano in A1 è chiusa nella due direzioni. Autostrade invita ad utilizzare i caselli di Scandicci o di Barberino del Mugello per uscire dall'A1. Circolazione sospesa anche sulla linea ferroviaria, in particolar modo tra Firenze e Prato, in quanto la linea corre non lontano dall'area interessata dall'esplosione.

Sospesa quindi circolazione sulla Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia. I treni subiranno limitazioni e cancellazioni.

L'esplosione non ha avuto invece ripercussione sulle attività di volo dell'aeroporto di Peretola: al momento, si spiega dallo scalo, il fumo dell'incendio non sta interessando lo spazio aereo dello scalo. Le operazioni, al momento, procedono regolarmente.

