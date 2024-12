Alluvione Castelfiorentino, accolta mozione Lega: sospese tasse e bollette

"Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione presentata dalla Lega nel Consiglio Comunale di fine anno. Tale mozione chiedeva la sospensione del pagamento dell’IMU - imposta municipale propria - le imminenti bollette della TARIC - tassa comunale sui rifiuti - le bollette dell’acqua intesa come bene di consumo primario per le famiglie e le imprese colpite dall’inondazione del 17/18 ottobre".

Così Susi Giglioli, Capogruppo in Consiglio comunale della Lega Castelfiorentino.

"Tale richiesta è stata possibile sulla scorta della dichiarazione dello stato d’emergenza a livello nazionale che pone la sua durata nell’arco di un anno con la possibilità di posticipare e rateizzare diversi pagamenti in linea con il parere tecnico economico degli uffici. Dopo la richiesta di una commissione dedicata alle problematiche della vecchia e nuova 429 condivisa dalla capogruppo, questa è la seconda proposta che la Lega concretizza con l’apporto di tutte le forze politiche e che giunge alle soglie del Natale come un messaggio condiviso verso coloro che lo scorso ottobre hanno avuto danni e perdite economiche importanti".

"Nel corso dello stesso consiglio abbiamo richiesto informazioni sulle donazioni liberali a favore sempre dei soggetti colpiti dall’inondazione che il Comune ha raccolto e che ammontano a poco più di 12 mila 900 euro su cui si è aspettato il sessantesimo giorno prima di procedere all’erogazione per agevolare in un contesto temporale più ampio le donazioni. L’importo sarà messo a disposizione, dopo una rilevazione della PROCIV, in modo forfettario per chi ne farà richiesta per mezzo di una modulistica che verrà successivamente comunicata. Questo in ragione di una cifra non impegnativa e per agevolare gli uffici e le tempistiche di erogazione. Il tutto si dovrebbe concludere nel mese di gennaio".

"Sul bilancio del di fine anno il gruppo consiliare della Lega testimonia, nei poco più di quattro mesi di attività (se si considera il mese di insediamento e la pausa estiva), la presenza a tutte le convocazioni con già una ventina di atti presentati, decine di accessi agli atti e interventi puntuali sui social e organi di stampa con argomenti che abbiamo seguito e continueremo a seguire con immutato impegno nell’interesse pubblico prima che politico".

Fonte: Ufficio Stampa

