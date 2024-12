In attuazione delle disposizioni ministeriali a seguito dell'attentato verificatosi a Magdeburgo, si è tenuta oggi una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Maria Luisa D’Alessandro. L'incontro ha visto la partecipazione del Questore, dei rappresentanti delle principali Forze di polizia, dell’Assessore Pesciatini, dei Vigili del Fuoco, dei comuni di Pontedera, Volterra, San Miniato e Cascina, e dell’Opera primaziale pisana.

Nel corso della riunione è stata condivisa l'urgenza di adottare misure rafforzate per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, in vista delle prossime festività natalizie e degli eventi legati all'apertura del Giubileo, anche nella città di Pisa.

È stato deciso di incrementare la presenza delle Forze dell'Ordine nei luoghi di culto, nei mercatini di Natale e nelle principali piazze della provincia, dove si svolgeranno manifestazioni ed eventi pubblici.

Particolare attenzione sarà riservata ai luoghi cruciali per la mobilità e per il flusso di persone. È stato previsto un incremento di barriere manuali e automatiche e dissuasori stradali, oltre che una sorveglianza attiva da parte di personale delle Forze dell’Ordine, dei Militari e degli appartenenti alla Polizie municipali, in uniforme ed in borghese. Tali ulteriori misure sono state adottate per garantire un clima di sicurezza e tranquillità per tutti i cittadini, per le famiglie e per i turisti che si apprestano a godere delle festività natalizie e dei riti civili, religiosi e sociali ad esse collegati

Il Prefetto D’Alessandro ha sottolineato l'importanza della sinergia tra le Istituzioni e le Forze dell'Ordine, invitando tutti a rimanere pronti e in stretta connessione operativa. "La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta. Vogliamo che tutti possano vivere le celebrazioni delle festività in un ambiente sereno e protetto," ha affermato il Prefetto.

La Prefettura di Pisa continuerà a monitorare la situazione attentamente e proporrà ulteriori misure se necessario, garantendo un approccio proattivo per il benessere della comunità.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio stampa

