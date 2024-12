Accoltellato nella notte, muore un 17enne nel Fiorentino

Tragedia nella notte a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato. L’episodio si è verificato in via dei Tintori, presumibilmente a seguito di una lite scoppiata in strada. Sul caso stanno indagando i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate