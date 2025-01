Tutti in fila per i saldi, ai Gigli stamani erano in 1.200 in attesa

C'erano più di 1200 persone di prima mattina oggi in coda agli ingressi del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, per l'immancabile partenza dei saldi invernali. Un numero di persone aumentato ovviamente durante le ore seguenti. I negozi più visitati, informa il centro commerciale, quelli di abbigliamento per adulti e bambini, l'abbigliamento sportivo, le calzature e gli accessori di moda.

E sui saldi al via interviene con una nota Confesercenti Firenze che ricorda che sono partiti oggi, sabato 4 gennaio, a Firenze e nel territorio della Metrocittà i saldi invernali nelle oltre 2000 attività della PMI moda abbigliamento e calzature. Secondo l'associazione, a poche ore dalla partenza si può senz'altro dire che le vendite promozionali sono partite con maggior sprint nei centri storici e negli ambiti turistici, soprattutto nell'area UNESCO di Firenze, dove si registrano i maggiori flussi presenti per il ponte lungo dell’Epifania. Più a rilento l'andamento delle vendite nelle restanti aree del territorio, anche se per un bilancio concreto e tangibile occorrerà aspettare almeno la prima settimana di shopping e promozioni.

Secondo Confesercenti, la spesa media a famiglia sarà di 262 euro. La media degli sconti dei primi giorni si attesterà sul 30%. I saldi dureranno 60 giorni.

