Al Teatro Versi di Monte San Savino arriva..la Befana!

L’anno teatrale del Teatro Verdi di Monte San Savino inizia con una dedica ai più piccoli e i burattini di Habanera Teatro Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario del 2025 con un atteso appuntamento con il teatro per bambini e famiglie.

Domenica 5 gennaio, con inizio alle ore 17:30, protagonisti della scena saranno i burattini della compagnia Habanera Teatro con lo spettacolo “Le 12 notti della Befana” con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini. Soggetto, allestimento scenico e figure di Patrizia Ascione. Testi e regia di Stefano Cavallini. L’evento, consigliato dai 4 anni, è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Dodici sono le notti, dal 25 dicembre al 5 gennaio, in cui la Befana intraprende un viaggio che la porterà a riconquistare il suo ruolo che pian piano ha perso nella fantasia dei bambini occidentali, a causa della televisione e della pubblicità. Per restituir loro la fantasia la Befana dovrà farsi aiutare dai bambini più poveri del mondo: africani, indiani, sud americani, russi e cinesi; e alla fine riuscirà a ripartire carica di regali, appena in tempo per la notte del 5 gennaio, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta la Terra.

Ingresso rassegna per bambini e famiglie “Andiamo a teatro”: intero € 8, biglietto Ti porto a teatro (1 adulto + 1 bambino) € 8, biglietto Andiamo a teatro (2 adulti e fino a 2 bambini) € 15.

La stagione dedicato al teatro ragazzi tornerà in scena domenica 2 febbraio 2025, sempre alle ore 17:30, con lo spettacolo “Il Gatto con gli Stivali” prodotto da Nata, con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, con una dedica ai bambini da 4 anni in su.

Info e prevendite presso: Monte San Savino, Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272, lunedì ore 15 – 18, mercoledì ore 10 – 13, giovedì ore 15 – 18; Arezzo, Officine della Cultura – via Trasimeno 16, tel. 0575 27961, dal lun. al ven. ore 10 – 13 e 15:30 – 18. Prevendita online su Ticketone. Info teatri Officine della Cultura tel. 338 8431111. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima della rappresentazione. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org – www.toscanaspettacolo.it.

