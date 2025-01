A Santa Croce e Staffoli i primi due dissuasori di velocità sulle strade più critiche

Due dissuasori di velocità o come si chiamano in gergo tecnico due rilevatori di velocità istantanea, per avvisare gli automobilisti che sono in prossimità di un centro abitato e richiamarli a rispettare il limite di 50 chilometri orari. L'amministrazione comunale li ha installati in via di Poggio Adorno in prossimità della località Cerri, dove inizia il centro abitato e a Staffoli, sempre prima di entrare nell'abitato provenendo da Galleno.

I due dissuasori sono stati montati nella giornata di giovedì e sono in funzione da un paio di giorni. Quello di via di Poggio Adorno segnala all'automobilista la velocità istantanea a cui sta viaggiando, se è superiore al limite di 50 chilometri orari, inizia a lampeggiare di rosso, altrimenti si limita a leggere la velocità. È stato posizionato all'ingresso del paese su questa direttrice che è in discesa, dove abitualmente anche non volendo gli automobilisti tendono ad accelerare e quindi ad aumentare la pericolosità, tenuto conto che qui si trovano i primi attraversamenti pedonali e siamo in prossimità di un semaforo.

Quello di Staffoli funziona in modo leggermente diverso. Infatti legge ugualmente la velocità istantanea del veicolo, ma se supera il limite di 50 chilometri orari comincia a lampeggiare segnalando il pericolo all'automobilista. Anche questo secondo dissuasore è stata posizionato in un punto dove le auto arrivano da una discesa e tendono ad accelerare anche se siamo alle porte dell'abitato di Staffoli.

Questi sistemi non prevede la sanzione all'automobilista se supera il limite di velocità, ma solo l'avviso. In sostanza non si tratta di una macchina per fare le multe, ma solo per aumentare la sicurezza stradale.

“I primi due dissuasori di velocità sono stati posizionati anche grazie all'assessore Oliveri che ha seguito la cosa” commenta il sindaco Roberto Giannoni. “Lo avevamo promesso - continua il primo cittadino - in campagna elettorale che li avremmo messi e abbiamo piazzato i primi due, mantenendo un impegno preso con i cittadini e noto dalle reazioni, che anche sui social, che la decisione è stata apprezzata, mi fa piacere”.

“La sicurezza stradale era uno dei temi della nostra campagna elettorale – dice l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri - e questi sono due opere che vanno in quella direzione, con una spesa di poco meno di 9mila euro abbiamo migliorato la viabilità per automobilisti e pedoni. Ovviamente il dissuasore segnala la velocità, poi serve sempre l'attenzione e il rispetto delle regole della strada da parte dell'automobilista. Questi storicamente sono due punti dove le auto sfrecciano veloci e quindi è bene ricordare a tutti che bisogna rallentare”.

