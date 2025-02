Dario Moccia lancia una casa editrice: nasce Tomodachi Press

Dario Moccia, noto streamer e divulgatore toscano, nato a Collesalvetti e residente a Pontedera, ha annunciato la nascita della casa editrice Tomodachi Press insieme a Luca Molinaro (Mangaka96) e Davide Masella. Il progetto editoriale si concentrerà su carte collezionabili, libri illustrati, fumetti e giochi da tavolo.

L'annuncio è arrivato sui social ufficiali, la casa editrice si dedicherà a poche produzioni all'anno, ma curate con un approccio artigianale, seguendo ogni fase dalla produzione alla distribuzione: "Alla base della sua fondazione c’è la ricerca di un’editoria diversa, che abbia un’attenzione speciale per i dettagli, l’estetica, la qualità e la sperimentazione, assicurando al pubblico dei progetti sorprendenti e, talvolta, imprevedibili".

Il primo progetto sarà un set di carte collezionabili, presentato il 18 febbraio, dal titolo provvisorio "Project Legacy", che includerà illustrazioni di 77 artisti diversi. In una diretta su Twitch, Moccia ha spiegato la motivazione dietro la nascita della casa editrice: "Avevamo un sacco di idee fighe che nessuno voleva pubblicare. Siamo stati rifiutati più e più volte, e magari non avrebbe saputo trattarla come avremmo saputo trattarla noi. Quindi abbiamo deciso di aprire una casa editrice"

