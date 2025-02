Controlli demografici a Santa Croce, Sinistra Italiana: "Rischio discriminazioni"

In merito alle dichiarazioni dell'assessore ai servizi demografici di Santa Croce sull'Arno, Renato Rusconi, circa l'introduzione di nuovi controlli demografici sul centro storico, Sinistra Italiana esprime forte preoccupazione e disappunto per la retorica che accompagna tale iniziativa.

"Mentre comprendiamo la necessità di garantire un’efficace gestione dei dati demografici e delle politiche locali - si legge nel comunicato - riteniamo che la scelta di presentare i controlli come una misura volta alla 'chiarezza' e all'integrazione nasconda, di fatto, un approccio che rischia di alimentare divisioni sociali piuttosto che promuovere una convivenza serena e inclusiva".

"La proposta di un 'lavoro capillare' da parte della polizia municipale e la focalizzazione sul monitoraggio delle famiglie straniere rischiano di alimentare un clima di sospetto e di discriminazione. È inaccettabile - proseguono gli esponenti di SI - che si faccia leva su argomenti come l'irregolarità del permesso di soggiorno o il reddito per dipingere una parte della popolazione come sospetta o inadeguata. Questo tipo di iniziativa non favorisce l'integrazione sociale, ma piuttosto crea divisioni e stigmatizza chi, come tanti altri, è arrivato in cerca di opportunità di vita migliori. Va sottolineato, inoltre, che il lavoro di queste persone è fondamentale, poiché molti immigrati sono impiegati in attività, soprattutto nel distretto conciario, che oggi nessuno è più disposto a svolgere".

"In un momento storico in cui le difficoltà legate all’accoglienza e all’integrazione sono evidenti, è necessario mettere al centro politiche di inclusione e solidarietà, non operazioni di controllo che rischiano di minare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Piuttosto che intensificare la sorveglianza e l’intervento della polizia, sarebbe più utile potenziare i servizi sociali, sostenere l’inserimento lavorativo delle persone, e garantire corsi di lingua e di cittadinanza che siano strumenti concreti per favorire una convivenza armoniosa".

"Inoltre - conclude la nota - non possiamo non sottolineare che l’efficienza nella gestione dei dati demografici e tributari non deve sfociare in una logica punitiva o esclusiva, ma deve essere orientata a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine. È essenziale, piuttosto, che il Comune si impegni a offrire servizi equi, inclusivi e di sostegno per tutti coloro che vivono a Santa Croce sull’Arno, favorendo un’interazione rispettosa tra le diverse realtà presenti nel nostro territorio." - lo afferma Anna Piu, Segretaria provinciale di Sinistra Italiana Pisa.

Fonte: Sinistra Italiana Pisa - Ufficio Stampa