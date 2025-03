Tesseramento Lega, un gazebo in centro a Empoli

"Sicurezza e libertà, autonomia e tradizione": sono gli slogan che accompagnano la Lega, che sabato 8 marzo dalle 16 alle 19.30 porterà un gazebo a Empoli.

Sarà in via del Giglio all'angolo con via Ridolfi, sarà lì per la campagna tesseramento del 2025. Chi vuole iscriversi può rivolgersi alle persone presenti al banchino.

Notizie correlate