Muore Rossella Briganti, storica impiegata Asl in via dei Cappuccini a Empoli

I colleghi dell’Azienda sanitaria esprimono il loro cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Rossella Briganti, impiegata amministrativa in servizio da tanti anni, già prima della costituzione della Ausl Toscana centro, presso la sede di via dei Cappuccini, a Empoli.

La ricordano i colleghi per l’impegno nei vari servizi amministrativi di cui si è occupata negli anni. Da tempo curava i servizi di segreteria della Commissione contributi malattie rare. Proprio in questo ambito ricordano di lei la disponibilità verso gli utenti che facevano riferimento alla Commissione, lo spirito di collaborazione verso i colleghi e la spontanea attitudine al servizio e all’ascolto.

I colleghi e quanti in Azienda sanitaria hanno conosciuto Rossella, si uniscono tutti in questo triste momento al dolore della madre.