Maltempo Empoli, il sindaco: "Non uscite per foto. Momento tra i più difficili". Chiudono ponti e negozi

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, ha definito la situazione attuale "peggiore anche del 2019", descrivendola come "una delle più dure della nostra storia recente". In una diretta Facebook, ha annunciato la chiusura dei ponti sull'Arno dalle 18 di venerdì 14 marzo, invitando la popolazione a non sostare in interrati, seminterrati e piani terra.

La Protezione Civile sta avvisando casa per casa le aree più a rischio. Disposta inoltre la chiusura delle attività commerciali e pubblici esercizi dalle 15 di venerdì fino alle 6 di sabato 15 marzo, con il divieto di eventi culturali, attività sportive e ludiche. Sabato resteranno chiusi scuole, biblioteca comunale Renato Fucini, musei, cimiteri, impianti sportivi, parchi e giardini.

"Le prossime ore saranno particolarmente complicate, chiedo massima attenzione e massima pazienza. Non è il momento delle polemiche, siamo in una piena, l'acqua non la possiamo fermare, vanno gestite in emergenza. Tutti voi siete la protezione civile perché potete fare con il vostro comportamento la differenza: non è opportuno andare a fare fotografie o video, può diventare pericoloso. Non uscite. Mai affrontato una cosa del genere negli anni recenti, è peggiore al 2019. Una situazione che non si verifica periodicamente. Siamo in una delle fasi più dure della nostra storia recente"

I dettagli delle ordinanze