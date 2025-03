A Aldo Cazzullo il premio Personaggio dell’Olio dell’anno

La XIII edizione del premio Il Magnifico, l’Oscar dell’olio europeo di extra qualità, torna a Firenze per una serata evento dedicata alla cultura olearia e ai suoi protagonisti a livello internazionale. Un momento carico di suspense, dove tra emozione e attesa sarà svelato il miglior olio europeo dell’anno. L’appuntamento è per venerdì 21 marzo 2025 a partire dalle 17 al Circo-lo Teatro del Sale a Firenze.

Durante la serata saranno assegnati numerosi premi e riconoscimenti, che accenderanno i riflettori su realtà di grande vivacità nel promuovere la cultura dell’olio d’eccellenza. Al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo andrà il premio Personaggio dell’Olio dell’anno per la sua opera di divulgazione volta a valorizzare la storia, le tradizioni e le unicità dei territori, che passa inevitabilmente da prodotti di millenaria produzione come l’olio.

Il premio Produttore Eroico, dedicato allo Chef Fabio Picchi e voluto dal figlio e ristoratore Giulio per valorizzare coltivatori e allevatori impegnati in un lavoro eticamente sostenibile, sarà consegnato ad Andrea Battiata: agronomo, contadino urbano e titolare dell’azienda agraria Ortobioattivo a Firenze. Battiata ha dedicato la sua vita all'osservazione e allo studio dei meccanismi naturali della fertilità e al legame tra cibo e salute umana.

Sanno inoltre premiati anche i nuovi Ambasciatori dell’Olio, personalità che hanno presentato e divulgato i principi fondamentali dell’olio di oliva di extra qualità nei vari settori di competenza. Il riconoscimento sarà consegnato a: Mario Cipriano di Cipriano Pizzeria, per la sua passione e dedizione nella diffusione dell’olio di extra qualità nella pizza d’autore, Alberto Grimelli giornalista ed editore della testata Teatro Naturale, come la personalità che si è distinta per la straordinaria capacità comunicativa nell’ambito dell’olio d’eccellenza e Cristina Bracali, storica casting director del programma La Prova del Cuoco e Brand Ambassador per la valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari, per il suo impegno nella promozione dell’olio turismo.

Un riconoscimento andrà al Best Hostitality Service: l’oleoturismo è un volano economico cruciale e un’opportunità unica per valorizzare il lavoro dei produttori e l’identità dei prodotti e dei territori. Sarà attribuito il premio Menvra d’Oro, per l’azienda che ha ottenuto storicamente il maggior punteggio, e per la prima volta il Premio speciale Lecciana, una varietà innovativa tutta da scoprire. Inoltre sarà proclamato il Masterpiece, il piccolo capolavoro, il miglior campione con una produzione inferiore ai 1000 litri (soglia minima per ambire a Il Magnifico). Come sempre massima suspense e tanta emozione per la proclamazione del vincitore assoluto, il migliore olio di extra qualità prodotto in una delle sette macro aree di produzione europee: il Magnifico 2025 Best European EQOO (Extra Quality Olive Oil).

Infine continua il connubio tra il premio Il Magnifico e la Florence Cocktail Week. Grazie a Simone Covan, Bar Manager di Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora, sarà creato un cocktail a base dell’olio vincitore de Il Magnifico 2025. Un modo inedito per celebrare e degustare l’olio d’eccellenza, che si dimostra sempre più prezioso e versatile elemento della nostra cultura e tradizione.

Il premio Il Magnifico European Extra Quality Olive Oil award è realizzato in collaborazione con Estra, Chiantibanca, Vetreria Etrusca, De Masi Industrie Meccaniche, Valoritalia e con il sostegno di Società Pesciatina d’Olivicoltura, Agromillora, Vetreria Fara e Connecta.

