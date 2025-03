Cascina, minacce al sindaco Betti: solidarietà e condanne per l'intimidazione su Facebook

"Non faccia tanto il gallo, che si fa presto a tirargli il collo! Sindaco Betti... la stiamo aspettando". Queste le parole di un utente di Facebook indirizzate al sindaco di Cascina (PI), Michelangelo Betti, in merito ai disagi causati da un cantiere, che si sono trasformate in una vera e propria minaccia intimidatoria. Ora per l'utente sono guai: il sindaco ha intenzione di andare fino in fondo, chiedendo "all'avvocatura comunale di valutare queste affermazioni", come si legge nel suo post di risposta su Facebook.

"Cerco di affrontare l’impegno di primo cittadino giorno dopo giorno, consapevole che è sempre 'colpa del sindaco' e che, quindi, le critiche ci sono e ci saranno sempre. Le minacce fisiche, però, sono un’altra cosa e non possono essere ignorate", scrive Betti.

Il cantiere in questione è quello di Acque SpA che sta provvedendo alla riparazione della rete idrica del Comune di Cascina, creando però disagi alla circolazione sulla Tosco-Romagnola da alcuni giorni. "Forse si tratta di una drammatizzazione un po’ eccessiva della vicenda - scrive il sindaco -. Peraltro, sono stato ovviamente a vedere il cantiere e valutarne l’effetto sulla mobilità, pur non avendo ricevuto alcuna richiesta di presenza da parte di chi ha scritto il post o di altri".

Dal post originale si legge:

"Betti... è meglio che si cheti! Se noi cittadini di cascina apriamo bocca chiedendo spiegazioni sul "Ciro Menotti", fossi mai bonificati ma tasse pagate sulla pulizia, lavori in questo momento a Navacchio chiedendo una sua presenza ma manco la sua ombra, quindi è

meglio che non faccia tanto il gallo che si fa presto a tirare il collo!!!! Sindaco Betti...la stiamo aspettando tra tutti i commercianti di Navacchio. grazie".

È l'ennesimo caso di 'leone da tastiera' che si aggiunge ai tanti atti di violenza verbale e minacce presenti sulla rete. Sono numerosi i messaggi di sostegno rivolti al primo cittadino: "Sindaco, vai avanti con il tuo lavoro. Per questi leoni da tastiera è ora che inizino a rispondere delle loro azioni in Tribunale", si legge in un commento di un utente.

A sostegno di Betti si esprime anche il PD di Pisa, che in un comunicato scrive: "Esprimiamo piena solidarietà al Sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, per le gravi minacce ricevute. Frasi come 'si fa presto a tirargli il collo' non sono opinioni, ma atti intimidatori che colpiscono chi rappresenta con serietà le istituzioni democratiche. La violenza verbale non può trovare spazio nel confronto pubblico. Serve un clima di rispetto e responsabilità, a tutela delle persone e delle istituzioni".

Anche la consigliera regionale Alessandra Nardini si unisce a sostegno del sindaco di Cascina e, sul suo profilo Facebook, scrive: "Piena solidarietà a Michelangelo Betti Sindaco di Cascina e ferma condanna per il commento socia inaccettabile con cui viene, di fatto, minacciato. Un conto è la critica politica che, anche quando aspra, deve sempre essere rispettosa delle persone, un conto sono le minacce come questa.

Nessuna sottovalutazione e nessuna giustificazione. Fa benissimo Michelengelo a valutare con l'Avvocatura se ci sono gli estremi per poter intervenire. A lui mando un grande abbraccio e un augurio di buon lavoro, quello che sta facendo per la comunità di Cascina da oltre quattro anni, con competenza e passione".

Niccolò Banchi

