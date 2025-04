Lutto a Castelfranco per la scomparsa di Marino Toti, volto della politica e associazionismo locale

Lutto a Castelfranco di Sotto e Orentano per la scomparsa all'età di 81 anni di Marino Toti, molto conosciuto in tutto il territorio per il lungo impegno in politica e nelle associazioni locali. A ricordarlo tramite social è il figlio ed ex sindaco Gabriele Toti: "Ciao Babbo" scrive dando notizia della perdita, "al termine di una lunga malattia la scorsa notte ci ha lasciato Marino, assistito con tanto amore, insieme da mamma Margherita, Marco e tutti noi".

Anima delle manifestazioni locali a Orentano, sono tanti i ruoli che ha ricoperto: "È stato presidente della squadra di calcio, fondatore dell'Ente Carnevale, del gruppo donatori di Sangue Fratres, del circolo Acli, attivo nella banda La Ranocchia". E ancora l'impegno in politica, come consigliere comunale eletto con la Democrazia Cristiana dal 1975 al 1985, presidente del consiglio di circoscrizione delle frazioni dal 1985 al 1995. La sua attività di artigiano, aggiunge Toti, è stata portata avanti fino a qualche anno fa. "Già ora sentiamo la tua mancanza. Che la terra di ti sia lieve!". Il funerale di Marino Toti si terrà domani, alle ore 15, nella chiesa di Orentano.

Cordoglio espresso anche dal sindaco Fabio Mini: "Oggi ci ha lasciato una parte importante non solo della comunità orentanese, ma di tutta la comunità castelfranchese. Ho avuto l’onore di conoscere Marino Toti negli anni '90 quando mio fratello entrò in comune come consigliere insieme a suo figlio Gabriele. Un uomo che ha vissuto per il suo paese e che ci lascia una grande eredità. A nome di tutta l’amministrazione faccio a Gabriele, a Marco e a tutta la famiglia Toti le nostre più sentite condoglianze. Un abbraccio immenso".