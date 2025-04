Al Liceo Virgilio di Empoli inaugurato un corso sulla storia del femminismo

In questo anno scolastico all’IIS "Virgilio" di Empoli è stato inaugurato un originale Corso rivolto ad alunne, alunni e docenti, dal titolo "Storia del movimento femminista: protagoniste, culture, pratiche". Lo cura il professor Carmelo Albanese, storico e docente di Storia e Filosofia.

"Si tratta di un esperimento – afferma Albanese – che mi sono convinto ad intraprendere dopo i confronti avuti in classe con ragazze e ragazzi a seguito del tragico femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023. Fortunatamente opero in un contesto scolastico estremamente aperto e ricettivo, e di fatti ho trovato subito l’entusiastico consenso della dirigente, prof.ssa Valeria Alberti, e l’approvazione del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, che ha accettato di inserire il progetto nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). Il rischio era quello di scivolare nel "paternalismo", ma ho deciso di correrlo poiché ritengo che oggi più che mai sia necessario che le giovani generazioni conoscano il contributo del movimento delle donne alla conquista dei diritti di cittadinanza e, in questo quadro, scoprano il valore della 'differenza'. Oltre ad essere un insegnante sono anche uno storico, ed è interpretando questo ruolo e circoscrivendolo che, credo, sono riuscito a sottrarmi al pericolo di cui ho detto, ovvero quello di cadere nel paternage. Difatti, dopo aver tracciato nei primi due incontri un quadro generale sulla storia del pensiero e del movimento femminista dalla fine del Settecento agli anni Settanta del secolo scorso, ho indicato a ragazze e ragazzi alcune letture da scegliere per poi mi farmi da parte e lasciare che fossero loro le protagoniste. Ho cioè messo il corso nelle loro mani. Si è già svolto un primo incontro con Virginia Salerno, dottoranda dell’Università di Padova, che si è confrontata con ragazze e ragazzi sul tema dell’"Ecofemminismo". Da adesso saranno le e i partecipanti a questo percorso che gestiranno i successivi momenti di approfondimento e confronto".

Si inizierà mercoledì 9 aprile, alle ore 15, con un incontro aperto alla cittadinanza presso la sede centrale del Liceo, in via Cavour 62, dove ragazze e ragazzi discuteranno con la filosofa Linda Bertelli, docente di Estetica e prorettrice della scuola IMT Alti Studi di Lucca, del suo ultimo libro, Il corpo delle pagine. Scrittura e vita in Carla Lonzi (Moretti & Vitali 2024), scritto a quattro mani con Marta Equi Pierazzini.