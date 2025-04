Farmacie di turno dal 4 aprile al 11 aprile

EMPOLI

da venerdì 4 aprile dalle 20:00 a venerdì 11 aprile alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 4 aprile dalle 20:00 a venerdì 11 aprile alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

Farmacie in appoggio:

sabato 5 aprile dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo F.no - tel. 0571-57506

FUCECCHIO

da venerdì 4 aprile dalle 20:00 a venerdì 11 aprile alle 20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 4 aprile dalle 20:00 a venerdì 11 aprile alle 20:00

Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912

CERTALDO

da venerdì 4 aprile dalle 20:00 a venerdì 11 aprile alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

Farmacie in appoggio:

sabato 5 e domenica 6 aprile dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 Castelfiorentino – tel. 0571-64013

MONTAIONE

da venerdì 4 aprile dalle 20:00 a venerdì 11 aprile alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

Farmacie in appoggio:

sabato 5 e domenica 6 aprile dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.