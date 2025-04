Raddoppio ferroviario, 30 incontri con i cittadini per le richieste di dettaglio

Si sono conclusi mercoledì 2 aprile gli incontri di Rfi con i residenti di Empoli interessati dal raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo. Nei 30 incontri suddivisi in due giornate, alla Casa del Popolo di Fontanella e al circolo di Brusciana, hanno partecipato il sindaco per l'amministrazione comunale e rappresentanti di Rfi e Italferr.

Il Comune aveva attivato un numero di assistenza per raccogliere le prenotazioni dopo il sold out delle due date, creando una sorta di 'lista d'attesa'. Le 5 richieste di incontro pervenute sono state esaudite tutte nell'arco dei due incontri.

Hanno partecipato residenti di Fontanella, Sant'Andrea, Cascine, Osteria Bianca, Pianezzoli, Monteboro. Durante gli incontri faccia a faccia è stato possibile far pervenire richieste più di dettaglio in merito a immobili e terreni di proprietà interessati dai cantieri del raddoppio.

Il sindaco si è detto soddisfatto di aver portato le richieste dei cittadini a un livello più approfondito, per non far mancare la vicinanza delle istituzioni in questo contesto ancora non interessato dai cantieri. Sempre il primo cittadino si farà garante del continuo contatto tra la città e Rfi nelle varie fasi dei lavori.

