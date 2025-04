Due senza fissa dimora trovati morti in piazza a Firenze

A Firenze, in piazza Tasso, due persone senza fissa dimora sono state trovate morte a poche ore di distanza l’una dall’altra: il primo corpo è stato scoperto ieri, mentre il secondo all’alba di oggi. Entrambi i decessi sono avvenuti nello stesso luogo, nel cuore del centro storico cittadino.

Le autorità ipotizzano che si tratti di malori, ma le cause esatte non sono ancora chiare: la procura ha ordinato le autopsie per accertare cosa abbia provocato la morte dei due uomini. I primi accertamenti farebbero pensare a cause naturali.

La notizia ha suscitato commozione tra gli abitanti del quartiere. In segno di reazione e riflessione collettiva, per oggi alle ore 19 è stato organizzato un incontro pubblico nei giardini di piazza Tasso. L'invito, diffuso tramite i social, parla della piazza come “cuore del quartiere”, uno degli ultimi spazi pubblici rimasti, luogo vissuto da bambini, genitori, passanti, ma anche da persone in difficoltà.

Nel messaggio si sottolinea come episodi del genere spesso passino sotto silenzio, letti in modo distratto sui giornali, e si invita la cittadinanza a partecipare a un momento di confronto, cura e responsabilità condivisa. Lo scopo è riflettere su quanto accaduto e su cosa significhi oggi vivere insieme in uno spazio pubblico, valorizzando la diversità e affrontando anche le sue fragilità.