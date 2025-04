Regionali, Forza Italia cerca la quadra: "Non mettiamo a rischio 20 anni di centrodestra in Toscana"

"Consapevoli che nessuno può puntare il dito contro Forza Italia, che da settembre chiede prima il tavolo, poi le primarie, poi i sondaggi, e ogni altro metodo utile a individuare il candidato, oggi in qualità di segretario regionale di Forza Italia Toscana ho scritto nuovamente ai leader degli altri partiti del centrodestra, per chiedere la convocazione di un tavolo con i consiglieri regionali e i parlamentari toscani, perché se vogliamo vincere dobbiamo mettere in campo subito le nostre energie migliori, il programma elettorale e il nome del candidato governatore". Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

"Il tema posto dal vice coordinatore regionale di FdI, Diego Petrucci, sul tempo delle scelte è estremamente serio e merita una riflessione altrettanto seria da parte delle forze politiche della coalizione di centrodestra - evidenzia Stella -. Il tempo è un elemento che gioca a nostro sfavore. Di fronte a una sinistra divisa che ancora non ha scelto il proprio candidato, occorre che velocemente il centrodestra scelga il suo".

"Non possiamo rimandare il tavolo di confronto con gli alleati - sottolinea il segretario toscano di Forza Italia - anche perché siamo consapevoli che la dinamica non riguarda solo la Regione Toscana, ma ha una dimensione nazionale, con 6 regioni al voto in autunno. Non dimentichiamoci, inoltre, che la partita che giochiamo oggi non riguarda solo le regionali, ma 20 anni di buona amministrazione di centrodestra in tanti Comuni della Toscana, che presto torneranno al voto".

Fonte: Forza Italia - Ufficio Stampa