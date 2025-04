Referendum, disponibilitò alla nomina di scrutatore a Vinci

Gli elettori del Comune di Vinci, iscritti e non iscritti nell'albo degli scrutatori, che desiderino svolgere l'incarico di scrutatore o essere inseriti nell'elenco aggiuntivo per eventuali improvvise sostituzioni, in vista delle votazioni per i referendum popolari abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025, possono comunicare la propria disponibilità entro le ore 12.00 di giovedì 8 maggio compilando il modulo e seguendo le indicazioni previste dall'avviso allegato a questa pagina

L'impegno richiesto è per i giorni di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 giugno fino al termine dello scrutinio. È previsto un compenso come disciplinato dalla normativa in materia.

La domanda potrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

L’indirizzo di posta elettronica non certificata è il seguente: protocollo@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

