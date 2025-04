Beni culturali e musei: bando per formare giovani under 30

C’è una grande opportunità per giovani under 30 nel mondo dei beni culturali e delle istituzioni museali. È stato pubblicato sul Burt l’avviso per il finanziamento di interventi di sostegno a percorsi di formazione professionalizzante che i Sistemi museali potranno realizzare per 18 mesi, a partire dalla fine del 2025, rivolti a maggiorenni toscani sotto i trent’anni.

L’avviso “Sostegno alle transizioni verso un’occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell’arte contemporanea: Giovani professionisti crescono nei musei” è un’azione del Programma Regionale (PR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) ed ha una dotazione di 4 milioni di euro.

“Questo avviso dedicato ai giovani laureati – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – è una grande opportunità, offerta dai fondi di programmazione europea dell’Fse, per sviluppare competenze innovative nel mondo dei musei e dei beni culturali, così importanti e identitari per la nostra regione. Grazie a questa azione abbiamo la possibilità di costruire dei percorsi qualificati per i giovani under 30 interessati a lavorare nella cultura, con la collaborazione fondamentale delle tante realtà culturali attive nel nostro territorio”.

L’intervento si propone come obiettivo la crescita occupazionale dei giovani under 30, con progetti di sostegno ad una transizione efficace verso un’occupazione stabile e di qualità, attraverso l’esperienza pratica nell’ambito dei Sistemi museali riconosciuti ai sensi della L.R. 21/2010 ss.mm.ii.

L’avviso interesserà in particolare giovani laureati che aspirano a lavorare nei musei, un mondo contrassegnato da una forte precarietà e da difficoltà di accesso, spesso caratterizzato dal mancato incontro tra le esigenze dei musei e le competenze dei candidati.

Proprio per ridurre questa distanza, la Regione, dopo un necessario confronto con i rappresentanti del mondo dei beni culturali, ha deciso di promuovere presso i sistemi museali la realizzazione di percorsi sperimentali di formazione non formale realizzati da operatori del settore, su tematiche che i sistemi stessi hanno esigenza di sviluppare. I progetti hanno una natura integrata e sono caratterizzati da una duplice modalità: formazione teorica non formale e formazione pratica e di orientamento, attraverso l’utilizzo dello strumento del tirocinio non curriculare.

Ogni Sistema museale, oppure un’aggregazione di più Sistemi costituita ad hoc, ha a disposizione un importo massimo di 150mila euro per proporre azioni di formazione teorica non formale e formazione pratica e di orientamento attraverso tirocini non curriculari a giovani under 30 inoccupati o disoccupati.

Le domande di finanziamento possono essere presentate fino alle ore 12 del 18 luglio 2025.

L’avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

https://www.regione.toscana.it/-/bando-fse-giovani-professionisti-crescono-nei-musei-

Fonte: Regione Toscana