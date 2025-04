Sorpresi in possesso di droga, due arresti in due giorni a Empoli

Nell'arco di due giorni questa settimana, due persone sono state arrestate a Empoli dopo essere state trovate in possesso di droga. Nella serata di giovedì 17 aprile gli agenti del commissariato di polizia, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno fermato per un controllo nei pressi della stazione ferroviaria un 49enne. L'uomo, di origine marocchina, è stato trovato in possesso di circa 102 grammi di hashish, nascosta all'interno dell'ombrello. Il 49enne, in attesa del rito direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari.

Soltanto due giorni prima, nel pomeriggio del 15 aprile nei pressi di via dell'Ospizio, i poliziotti di Empoli coadiuvati da una squadra del Reparto Cinofili di Firenze, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 45enne italiano, poiché trovato con circa 195 grammi di hashish e altro materiale verosimilmente utile al taglio, alla pesatura ed al confezionamento della sostanza.

A Firenze invece, nel corso di questa settimana, l’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata a contrastare i reati contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, nonché all’immigrazione clandestina oltre alla microcriminalità diffusa e degrado urbano, ha interessato le zone di Piazza Indipendenza, via Nazionale, via Guelfa, via Faenza, Piazza del Mercato di San Lorenzo, Piazza Stazione, via Toselli, San Jacopino e vie limitrofe, Piazza Leopoldo, le aree intorno all’Esselunga di via Canova e quartiere Novoli. L’attività, nella quale sono state identificate circa 300 persone, ha richiesto un impiego straordinario del personale della Polizia di Stato fiorentina: equipaggi delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio di unità cinofile e operatori del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, operativi nelle zone di interesse per le attività di prevenzione e repressione straordinarie predisposte a presidio delle aree più sensibili della città.