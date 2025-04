Olio, Coldiretti: "Toscano Igp negli Usa non ha riduzioni nonostante i dazi"

Quasi una bottiglia su due di olio extravergine Toscano IGP venduto negli Stati Uniti è Made in Maremma. L’America è croce e delizia per il primo olio IG tricolore che arriva alla Fiera del Madonnino, in programma al centro fiere dal 25 al 27 aprile, in nel generale clima di smarrimento e nervosismo che avvolge l’agroalimentare grossetano, il più dipendente tra i panieri regionali dalle mosse di Trump come rilevato anche dalle stime di Prometeia. “Dalla Toscana partono verso gli scaffali dei canali di vendita americani oltre 2 milioni di bottiglie all’anno. Quasi la metà sono prodotte con olive grossetane: è chiaro che questo è un mercato importantissimo. Complessivamente è un mercato che vale, per il Toscano IGP, poco meno di 20 milioni di euro, la metà del valore di tutto l’export mondiale”: spiega Fabrizio Filippi, Presidente del Consorzio di Tutela che parteciperà sabato 26 aprile (ore 15.00) ad uno degli incontri di Toscoleum insieme alla vice presidente regionale, Stefania Saccardi. Il presidente del più importante consorzio di tutela dell’extravergine italiano, presente in fiera con un proprio spazio informativo e di promozione, si confronterà con i presidenti dei Consorzi dell’olio Dop Terre di Siena, Seggiano e Lucca.

I 90 giorni di tregua all’applicazione dei super dazi annunciati e poi ritirati da Trump, non hanno però congelato l’aliquota tattica del 10% imposta per tutti i prodotti europei. Agroalimentare compreso. “Per il nostro olio Toscano IGP, che sugli scaffali Usa è un prodotto di fascia premiun, l’aumento del prezzo del 10%, frutto del dazio urbi et orbiapplicato in questa fase di negoziati, non ha portato fino a qui ad una riduzione automatica dei consumi o delle transazioni. – spiega ancora Filippi - Ci sarà per forza un accordo tra Europa e Stati Uniti perché nessuno uscirebbe vincitore da questa folle ed insensata guerra commerciale che alla fine ricadrebbe a pioggia su tutti”.