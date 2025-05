La 3° Giornata della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni

Da alcuni anni la Protezione civile dell’Empolese Valdelsa organizza una giornata interamente dedicata alla Protezione civile informando su tutte le fasi delle sue attività: prevenzione, previsione, gestione emergenza e post emergenza. L’appuntamento si rinnoverà Sabato 24 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, in Piazza Vittorio Emanuele II a Cerreto Guidi, ai piedi della maestosa Villa Medicea.

Quanto è accaduto nell’Empolese Valdelsa nel marzo scorso, ha drammaticamente riportato alla ribalta come negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, siano sempre più frequenti gli eventi estremi e quanto sia necessaria un’organizzazione efficace del sistema di Protezione civile locale. Avere una struttura per ogni emergenza e una popolazione informata sui comportamenti corretti da tenere, sicuramente non eliminerà il rischio, ma lo ridurrà. La prevenzione fa la differenza; inoltre la consapevolezza dei cittadini sui giusti comportamenti da tenere, può risultare decisiva. Nessuna area può dirsi “salva” e nessuno può salvarsi da solo, la prevenzione però aiuta.

Da 3 anni la Protezione civile dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa sta lavorando all’organizzazione della giornata dedicata a questo tema, prima con l’iniziativa di Montelupo Fiorentino nel 2023, poi con il raduno di Certaldo nel 2024. Un evento itinerante che è diventato un appuntamento fisso e che quest’anno avrà come sede di riferimento Cerreto Guidi, il cui territorio in questi ultimi anni è stato colpito da diversi eventi emergenziali.

“Stiamo lavorando per potenziare sempre più il nostro sistema di Protezione civile, in collaborazione con le tante associazioni che abbiamo sul territorio e con una struttura voluta dagli 11 comuni dell’area-dichiara Simona Rossetti, sindaca delegata alla Protezione civile dell’Unione- Sicuramente è importante lavorare anche su tutto ciò che serve per fare prevenzione: l’attività di pianificazione e prevenzione sul territorio, in particolare per quanto concerne il dissesto idrogeologico e la gestione sistematica e puntuale del reticolo idraulico minore per mitigare gli eventi; supporto degli enti che hanno competenze idrauliche; consapevolezza dei cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno dato disponibilità a fare dimostrazioni e invito i cittadini a partecipare”.

La giornata vedrà il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile del territorio, sempre più formate e preparate, e di tutto il sistema di Protezione civile toscano, dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Firenze, dalla comunità scientifica (professionisti e Istituto Nazionale della geofisica e della Vulcanologia) e dalle strutture operative come i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

I partecipanti daranno vita a spettacolari dimostrazioni d’intervento in caso di emergenza con i Vigili del Fuoco, i cani da salvataggio e i droni, per non tacere delle attività di antincendio boschivo.

La piazza ospiterà numerosi stand con mezzi e risorse impiegati durante le emergenze; sarà possibile consultare il Piano di Protezione civile chiedendo chiarimenti e delucidazioni al personale presente. I cittadini avranno modo di parlare con ogni componente del sistema di Protezione civile che risponderà a domande e curiosità.

L’evento, coordinato dal Centro Intercomunale della Protezione civile, si avvale del contributo di numerosi soggetti: Associazione Nazionale Carabinieri e Vigili del Fuoco volontari, Croce Rossa, La Racchetta, Misericordia, Prociv Arci, Psicologi per i Popoli, Pubblica Assistenza - Anpas, Scuola Italiana cani salvataggio, Vab, Protezione Civile della Regione e della Città Metropolitana di Firenze, Anci Toscana, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

“La giornata della Protezione civile dell’Empolese Valdelsa è l’occasione per rinsaldare e rafforzare il rapporto della Protezione civile con la cittadinanza- afferma Alessandro Annunziati, responsabile Protezione civile dell’Empolese Valdelsa- Condividere con i cittadini le esperienze maturate e l’innovazione che il sistema di Protezione civile dell’Empolese Valdelsa sta sviluppando con l’impegno di tutti, fa parte della pianificazione di Protezione Civile ed è uno degli elementi fondamentali per l’efficace gestione delle emergenze da parte del sistema”.

Negli ultimi 3 anni sono stati registrati nell’Empolese Valdelsa 4 eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con danni ingenti al patrimonio pubblico e locale. Nel novembre 2023 sono state eseguite somme urgenze per circa 1 milione di euro e nel marzo 2025 la cifra è stata pressoché analoga. A questi si aggiungono i danni a privati e le opere di mitigazione del rischio residuo. Solo nel 2024-2025 l’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa ha gestito 105 allerta meteo giallo emesse dal Centro Funzionale Regionale, 23 codice arancione e 2 codice rosso. In molti casi si è resa necessaria l’attivazione dei Centri di Coordinamento Comunali e Intercomunali. L’efficacia delle attività del sistema di Protezione civile, di cui fanno parte anche i cittadini, passa in modo rilevante dai comportamenti dei singoli; per questo è fondamentale che tutti acquisiscano, fin da piccoli, una crescente consapevolezza di quali siano le elementari norme di auto protezione. Iniziative come questa nascono proprio con l’esigenza di far conoscere nel dettaglio il sistema di Protezione civile e le sue componenti, facendo comprendere ai cittadini quanto sia prezioso il loro contributo.

L’evento rappresenta infine un’utile occasione di confronto e scambio fra tutte le componenti operative e in particolare fra i tantissimi volontari di Protezione civile che operano nel settore e che rappresentano per le nostre comunità un prezioso punto di riferimento.

3°GIORNATA PROTEZIONE CIVILE

Sabato 24 Maggio 2025

Cerreto Guidi, Piazza Vittorio Emanuele II

Programma

Ore 9,30 Apertura degli stand

Ore 10,00-13,00 Attività dimostrativa

Ore 11,00 Saluti istituzionali

Ore 15,00-18,00 Attività dimostrativa

