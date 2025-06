Empoli fa Sport, una prima edizione da migliaia di persone

Una prima edizione dal grandissimo successo per Empoli fa Sport, la festa delle società sportive della città. Un evento partito già con numeri d'eccezione, per la quantità e la qualità di società dedite alle discipline più variegate: oltre 1000 tra atleti, dirigenti e volontari delle 45 società presenti hanno accolto altrettante persone nell'arco di tutta la giornata di ieri, domenica 8 giugno 2025.

Ogni disciplina ha mostrato tutte le sue potenzialità alle famiglie che hanno deciso di trascorrere una mattina o un pomeriggio nel Giro d'Empoli. I partecipanti hanno scoperto e apprezzato le tante opportunità disponibili, anche in vista dell'inizio dell'anno sportivo di settembre, con le iscrizioni alle porte per bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha ribadito il successo di questa prima edizione: "Riunire tutte le società sportive in un unico luogo e in unico momento non era mai stato fatto. Abbiamo deciso di aprire lo sport alla città dopo un altro grande momento per la città, quello del Premio Aramini, perché siamo convinti che tutto il lavoro dei volontari, degli atleti e dei dirigenti debba essere ammirato e applaudito. Abbiamo avuto tante società 'storiche' oltre a molte che si affacciano da poco tempo sulla città, ma tutte avevano un grande potenziale da raccontare. Nella giornata di domenica abbiamo visto inoltre che questa passione riesce a unire persone di tutte le età e di tutte le culture, perché lo sport è una lingua universale. Viva Empoli e viva la festa dello sport!"

L'assessora allo Sport, Laura Mannucci, ha invece spiegato: "La prima edizione di 'Empoli fa sport - una città in festa' ha registrato un bilancio estremamente positivo. La città è stata animata da musica, colori e un'atmosfera di grande divertimento. L'evento ha offerto numerose esibizioni e opportunità di provare diverse discipline sportive, celebrando la varietà e la pluralità dello sport empolese. Esprimo la mia più sentita gratitudine alle società sportive partecipanti per l'impegno profuso, riconoscendo in esse il principale merito del successo ottenuto. Lo sport a Empoli è vivo, dinamico e di elevata qualità. Con la chiusura di questa prima edizione, diamo appuntamento al prossimo anno!"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa