A Empoli una corsa di gruppo e gratuita per avvicinarsi al fitness

Torna una corsa non competitiva, ma fatta in allegria. A Empoli mercoledì 18 giugno dalle ore 20 si terrà una corsa di cinque chilometri aperta a tutti e tutte.

Come dicono gli organizzatori è "ideata per avvicinare sempre più persone al mondo del fitness, in modo semplice, divertente e senza pressioni". Quindi non serve "essere super allenati, basta solo aver voglia di provarci".

Il ritrovo è in via Del Papa al civico 83 di fronte al negozio Icon Store. La partecipazione è gratuita.

Notizie correlate