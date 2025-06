Fine vita, 55enne toscana chiede di poter morire: il caso arriva alla Consulta

Soffre da anni di una forma gravissima di sclerosi multipla, è completamente paralizzata e non può più parlare né muoversi. Per questo “Libera”, nome di fantasia per una donna toscana di 55 anni, lancia un nuovo appello attraverso l’Associazione Luca Coscioni, chiedendo un intervento urgente della Corte costituzionale per porre fine, con dignità, alle sue sofferenze.

La donna ha ottenuto l'autorizzazione all’accesso al suicidio assistito, ma le sue condizioni fisiche non le consentono di autosomministrarsi il farmaco letale. Vorrebbe che fosse il suo medico di fiducia ad aiutarla, ma la legge non lo consente. Da qui il ricorso al Tribunale di Firenze, che ha deciso di sollevare una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente, anche in caso di eutanasia.

L’udienza davanti alla Consulta è fissata per l’8 luglio.

Il percorso di Libera è iniziato nel marzo 2024 con la richiesta formale all’Asl di accedere al suicidio medicalmente assistito. In un primo momento la risposta fu negativa, perché la paziente aveva rifiutato la nutrizione artificiale tramite PEG, uno dei requisiti previsti dalla storica sentenza 242/2019 della Consulta (nota come “Cappato/Dj Fabo”). “Mi obbligano a sottopormi a un trattamento sanitario invasivo contro la mia volontà – aveva dichiarato Libera – solo per poi interromperlo e accedere al suicidio assistito. È crudele e umiliante. Voglio solo essere libera di scegliere come e quando morire”.

La situazione si è sbloccata grazie alla sentenza 135/2024 della Corte costituzionale, che ha ampliato l’interpretazione del concetto di “trattamento di sostegno vitale”. Tuttavia, l’ostacolo rimane: l’impossibilità fisica per Libera di compiere l’atto autonomamente.

Per questo motivo, l’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Coscioni e coordinatrice del team legale, ha chiesto al tribunale di autorizzare l’intervento diretto del medico. In alternativa, si è sollecitato il giudice a valutare la costituzionalità della norma penale. Il 30 aprile scorso il Tribunale di Firenze ha accolto quest’ultima richiesta, ritenendo la questione “rilevante e non manifestamente infondata”, in relazione agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non si esclude la non punibilità del medico che rispetti le condizioni della legge 219/2017 (consenso informato e DAT).

“La decisione del Tribunale – ha commentato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni – pone una questione decisiva per il rispetto dell’autodeterminazione nel fine vita. Da otto anni la Consulta chiede al Parlamento di legiferare nel rispetto della libertà di scelta”.

Sul tema è intervenuto anche il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, auspicando che “qualunque decisione sia presa nel rispetto della dignità umana”. Dichiarazioni che hanno spinto Riccardo Magi, segretario di +Europa, a ribadire “la necessità di una legge laica e non frutto di trattative con la Chiesa”.

Intanto in Parlamento qualcosa si muove: la presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha annunciato che il 17 luglio il testo sul fine vita arriverà in Aula. Tuttavia, Fratelli d’Italia, per voce del senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari Sociali, ha già chiarito che “il servizio sanitario nazionale non dovrà essere coinvolto: il denaro pubblico non può essere speso per una prestazione che equivale al diritto di morire”.

