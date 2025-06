Si lanciano un gabbiano ferito come fosse una palla, denunciati cinque giovani

A Lucca, cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni sono stati denunciati dalla polizia per maltrattamenti contro animali. Secondo una segnalazione ricevuta martedì scorso, i cinque – tutti cittadini marocchini residenti in provincia – avrebbero lanciato un gabbiano ferito tra di loro come fosse una palla, mentre si trovavano sulla riva del fiume Serchio, in via della Scogliera.

Un testimone ha raccontato che i ragazzi, inizialmente intenti a fare il bagno, hanno iniziato a maltrattare l'animale tra risate e scherzi. Avrebbero anche tentato di fare lo stesso con un piccione, che però è riuscito a fuggire.

Gli agenti sono intervenuti prontamente, hanno identificato i responsabili e soccorso il gabbiano, che si muoveva a fatica. L’animale è stato poi affidato all’associazione VegaSoccorso per ricevere le cure necessarie.

Notizie correlate