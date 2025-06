Teatro comunale di Santa Maria a Monte: scontro fra la sindaca e il direttore

Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS, intervengono in seguito alle dichiarazioni rese del Comune di Santa Maria a Monte (Pisa), ovvero un intervento della sindaca Manuela del Grande pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook. Nella nota stampa Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS dichiarano quanto segue:

Nella riunione con la Sindaca e la sua dirigente del 17 ottobre 2024 si stabiliva – visto le attività già partite per l'anno culturale 24/25 – di fare una ulteriore proroga ai Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS della gestone del Teatro Comunale ripristinando il canone di concessione com'era prima del Covid ( e comunque stabilito nel Contrato di Concessione con Gara Pubblica Contrato REP 4097 del 17/09/2014) Infatti con Determina Comunale N° 601 del 26 Novembre 2024 viene messo nero su bianco che Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS sono prorogata nella Gestone del Teatro Comunale per il periodo dal 01/09/2024 al 31/07/2025 e si stabiliscono anche i parametri economici, nelle more della nuova Gara Pubblica. La riunione del 17 Ottobre 2024 si conclude con l'impegno da parte del Comune di Santa Maria a Monte di fare uscire una nuova Gara Pubblica entro la scadenza della proroga del 31 luglio 2025.

Il sottoscrito è dall'insediamento di questa nuova Amministrazione (avvenuta nel 2023) che chiede una nuova Gara Pubblica perché lavorare con le proroghe di ANNO IN ANNO è deleterio! Cosa è accaduto il 17 e 18 giugno? In occasione dei saggi dei nostri Laboratori teatrali io ho sentito il dovere di comunicare che Pensieri di Bo' CESSANO le loro attività all'interno del Teatro Comunale a far data dal 31 luglio 2025 (come stabilito dalla Determina N° 601 del 26/11/2024 di 'proroga') e che non faremo partire nessuna nuova attività all'interno del Teatro Comunale per non mettere nessuna 'ipoteca'!

Proprio nell'avvicinarsi della scadenza del 31 luglio 2025 (fine della proroga della gestone) abbiamo chiesto per PEC il 6 giugno 2025 all'Amministrazione Comunale “I conteggi dei Contributi Economici versati dal Gestore (Pensieri di Bo') al Comune nel periodo Settembre 2014 – Dicembre 2024 (da comunicarci entro il 25 giugno 2025). Proprio per essere trasparent e metere a tacere le voci “ di aver fato soldi con il Teatro Comunale”. Dai giornali abbiamo appreso che la nuova Gara Pubblica per la gestone del Teatro Comunale uscirà (forse) a Settembre 2025. Dall'ultimo incontro del 17 ottobre 2025 non abbiamo mai avuto comunicazioni fi. Neppure quando abbiamo inviato per PEC del 6 giugno 2025 la nostra richiesta di 'conteggi economici'! Ribadisco con forza che il sottoscrito ha gestito dal setyembre 2014 ad oggi (11 anni) il Teatro Comunale in virtù di una Gara Pubblica: per cui trovo inopportuni i termini quali MONOPOLIO DELLA CULTURA, L'ERA DEI PERSONALISMI E' FINITA e quant'altro!

Sulle altre cose che la Sindaca ha manifestato sui social non mi pronuncio: il tempo sarà galantuomo! Come Direttore del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte auspico veramente che il Teatro – bene comune – sia al servizio della Comunità!

Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS Il Direttore/Presidente Di Corcia Franco jr

Fonte: Ufficio Stampa