A Prato corsi per Neet e Patente D+CQC. Tante opportunità gratuite

Dedicato ai giovani dai 18 ai 34 anni, disoccupati o inattivi, il Progetto TALENTI IN AZIONE permette di partecipare a numerosi percorsi, finalizzati a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro oltre che l’accesso a tante opportunità di formazione presenti nel catalogo dell’offerta formativa regionale. Attivi su tutte le province toscane, i corsi del progetto talenti sono promossi nell'ambito di Giovanisì , il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e sono completamente gratuiti.

Sul territorio pratese è Formatica scarl a promuoverli con Engag.E: Engagement for Neet

L’offerta dei corsi a catalogo si divide tra l’azione 1 di sviluppo delle proprie abilità e acquisizione di competenze di base e trasversali con il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti. Di questo primo corso fanno parte i seguenti corsi, della durata di 80 ore:

2024LM1482 – Accoglienza del cliente

2024LM1483 – Creazione siti web

2024LM1487 – Lavorare nell’organizzazione di eventi: dal concept alla realizzazione, con un occhio alla sostenibilità

2024LM1492 – Bartending

Più rivolti all’attività pratica e laboratoriale i corsi che rientrano nell’Azione 2, della durata di 50 ore:

2024LM1499 – Conciliazione: la sinergia vita-lavoro nella (ri)progettazione

2024LM1501 – Conciliazione: leadership e autostima

2024LM1509 – Laboratorio sull’impronta ecologica

2024LM1513 – Impresa simulata – Settore Agribusiness

Grazie al prezioso sostegno del Comune di Prato, l’Arci, le Cooperative sociali Alice, Intrecci e Pane & Rose e l’Azienda di ristorazione Seipuntozero e il coinvolgimento degli enti locali, i giovani coinvolti, saranno protagonisti attivi di un percorso di formazione professionale e personalizzato in base alle proprie esigenze ed inclinazioni. L’obiettivo è offrire l’opportunità ai giovani fino ai 34 anni, valorizzando le loro competenze, di entrare nel mondo del lavoro con maggiore consapevolezza e in sinergia con enti e aziende locali. I posti disponibili sono limitati, solo 12 allievi a corso.

Con il progetto strategico So.Log, patente D+CQC e Qualifica 3EQF

Dedicato ai disoccupati maggiorenni senza limiti di età, il corso di Addetto alla conduzione di veicoli destinati al trasporto di persone, offre l’opportunità a soli 15 partecipanti, di frequentare un corso totalmente gratuito della durata di 900 ore, di cui 370 di stage e ottenere una Qualifica di Addetto di terzo livello EQF. Ma ancora più incredibile è la possibilità di ottenere gratuitamente la patente D (il cui costo varia dai 1500 e i 3000 euro) e la certificazione CQC. Iscrizioni in scadenza!

Indennità e rimborsi

Per entrambe le opportunità formative è prevista un’indennità pari a 3,50 € per ogni ora di formazione, fino a un massimo di 250 € per allievo (a condizione che l’allievo abbia frequentato almeno il 70% del percorso)

Contatti Talenti

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.talentiprato.it o contattare Formatica ai seguenti recapiti: Matteo Capece | 050.580187 | talenti@formatica.it

Contatti So.Log.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito https://formatica.it/corsi/solog-conduzione-veicoli/ o contattare Formatica ai seguenti recapiti: Matteo Capece | 050.580187 | capece@formatica.it