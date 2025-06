A causa di un guasto a una sala radar del Nord, diversi voli sono stati cancellati o ritardati, e alcuni passeggeri sono rimasti bloccati all’aeroporto di Pisa. Le compagnie aeree stanno fornendo assistenza con cibo e acqua e cercano soluzioni per "riproteggere" i passeggeri. Toscana Aeroporti segnala difficoltà anche nel liberare il terminal, per la scarsa disponibilità di bus o pullman in questo periodo estivo.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: