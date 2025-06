Motociclista trovato morto in un fosso nel Livornese, indagini in corso

Tragedia a Collemezzano, nei pressi di Cecina, dove un passante ha scoperto il corpo senza vita di un motociclista 60enne in un fosso, accanto al suo mezzo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente: non risultano altri veicoli coinvolti. Le ipotesi al vaglio includono un malore, la perdita autonoma di controllo o l’improvviso attraversamento di animali selvatici. Indagini in corso da parte della polizia municipale di Cecina.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: