Mozione su parità di genere bocciata a Vinci, il PD: "C'era errore formale grave"

Durante il Consiglio comunale di venerdì 27, la consigliera di centrodestra Manuela Mussetti ha presentato una mozione relativa alla rappresentanza di genere all’interno del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Una proposta che, a una lettura attenta, si è rivelata un copia-incolla da altri contesti e contenente un errore grave: Vinci, infatti, non rientra nel Consorzio di Bonifica 3, bensì nel Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Non si tratta di un semplice “refuso”, come la consigliera ha cercato di far passare, ma di una dimostrazione evidente di superficialità. Chi porta un documento in aula dovrebbe almeno conoscere la realtà territoriale del Comune in cui risiede.

Nel dibattito, come capogruppo del Partito Democratico e come assessora alle Pari Opportunità, abbiamo chiesto di ritirare la mozione per poterla discutere in commissione, correggere l’errore e – soprattutto – estendere l’impegno alla parità di genere non solo al consorzio corretto, ma anche ad altri enti partecipati, in un’ottica più seria e strutturata.

La consigliera ha però rifiutato, sostenendo con toni polemici che il ritiro equivarrebbe a non voler affrontare il tema della parità. È esattamente il contrario. Riteniamo che l’uguaglianza di genere sia una questione troppo importante per essere trattata con superficialità e usata per fare propaganda.

A Vinci lavoriamo da anni sul tema delle pari opportunità, con azioni concrete: dalla Consulta delle Donne a progetti di sensibilizzazione sul territorio, fino a percorsi educativi nelle scuole.

Ribadiamo, inoltre, la nostra disponibilità a lavorare, tutte insieme, a un ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutte le consigliere comunali, che possa lanciare un segnale forte e unitario sull’importanza di rendere effettiva la parità di genere negli organi direttivi degli enti pubblici.

Perché la parità non si proclama: si costruisce, con serietà e competenza.

La parità di genere non è una bandiera da sventolare a convenienza: è un impegno quotidiano, che merita rispetto, preparazione e responsabilità.

Cristina Bortolai

Capogruppo PD in Consiglio Comunale – Vinci

Mila Chini

Assessora alle Pari Opportunità – Vinci

