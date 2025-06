Incendio vicino alla stazione a Pontedera, linea ferroviaria interrotta. Dal Comune: "Tenete le finestre chiuse"

Incendio questo pomeriggio vicino alla stazione ferroviaria di Pontedera. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il sistema regionale antincendi: le operazioni di spegnimento sono in corso nei pressi di via Brigate Partigiane e la zona de I Villaggi.

Dal Comune di Pontedera l'invito ai residenti a tenere chiuse le finestre. Come comunica il presidente della Regione Eugenio Giani, la linea ferroviaria è stata interrotta in via precauzionale. Dall'ultimo aggiornamento delle 18 di Rfi, la circolazione sulla linea Pisa-Empoli resta sospesa a causa delle fiamme in prossimità dei binari, mentre continua l'intervento.

Poco distante, intervento in corso dei vigili del fuoco di Pisa sempre lungo la linea ferroviaria nel territorio di Fornacette, Calcinaia, e segnalata vegetazione in fiamme anche nei pressi della stazione di Cascina.

