Empolese-Valdelsa, i sindaci sostengono la ricandidatura di Giani alla presidenza della Toscana

A cento giorni dalle elezioni regionali in Toscana, in programma per il 12 ottobre, i sindaci del territorio Empolese-Valdelsa prendono posizione a favore di una nuova candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione. I primi cittadini di Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montaione e Vinci esprimono in modo compatto il loro sostegno, giudicando positivamente il primo mandato di Giani.

I sindaci hanno affermato come la sua ricandidatura rappresenti una scelta solida, credibile e condivisa, e hanno riconosciuto il ruolo svolto dal Partito Democratico toscano, che nei mesi scorsi ha lavorato per ricomporre le distanze tra le forze politiche, costruire una coalizione ampia e condividere un percorso programmatico con i territori.

Con la data delle elezioni ormai ufficiale, gli amministratori locali chiedono che si sciolga rapidamente ogni riserva sulla candidatura: "Ribadiamo il nostro appoggio per continuare ad avere una Toscana di centrosinistra che vuole crescere a livello economico, sociale e culturale e che sia attenta ai territori e ai bisogni degli enti locali. Lavoriamo per la campagna elettorale a sostegno del Pd e del centrosinistra unito", hanno affermato.

