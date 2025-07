Giani sulle regionali: "Tomasi nel confronto come non sfonda, con altri non so"

"Alessandro Tomasi, primo per gradimento tra i sindaci toscani, nel confronto con me non sfonda, con altri non lo so". A parlare è Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in vista della candidatura per il centrosinistra per le prossime regionali. Si fa un gran parlare della sua ricandidatura e lo stesso Giani ha rilasciato a La Stampa dichiarazioni importanti.

Ancora il presidente: "Qui non c'è più il voto rosso delle vecchie sezioni del Pci, la vittoria non è scontata. Se ci vuole del tempo per riaffermare il mio ruolo, che ho esercitato in questi cinque anni con ottimi risultati, aspettiamo". Ha anche detto che comprende che sia giusto che la ricandidatura sia legittimata sia dal Pd che dalla coalizione, poi sugli alleati: "I Verdi mi sostengono e da parte di Sinistra italiana c'è una posizione costruttiva sul mio nome. Quanto ai 5 stelle, spero che non ci si fermi su polemiche del passato, ma che si voglia guardare avanti".

Giani ha negato che la segretaria Elly Schlein gli abbia mai detto di volerlo sostituire: "No, l'ho letto sui giornali, ma non mi interessa il gossip. E poi uno con il mio consenso, con i rapporti che ho costruito in dieci anni, prima da presidente del Consiglio regionale e poi presidente di Regione, non lo sostituisci in un mese".

