Festa dell’Unicorno al via: Vanni e Giani tagliano il nastro della 19esima edizione

Si è aperta ufficialmente la 19ª edizione della Festa dell’Unicorno. Vinci, dall’11 al 13 luglio, è la capitale del fantasy. A tagliare il nastro Daniele Vanni, sindaco della città, insieme a Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ieri, venerdì 11 luglio, hanno dato il via alla manifestazione che in questi ultimi due decenni è cresciuta, dando lustro a se stessa e al borgo che ha dato i natali al Genio.

Già dalle 10 del mattino le strade del Capoluogo erano pronte con le diverse zone allestite dall’entourage organizzativo della festa, e ieri sera, alle 19.30, Via Rossi è stata la destinazione finale del corteo fatto di quasi 300 cosplayer che dal Teatro di Vinci hanno marciato fin lì per schierarsi a favore di obiettivi fotografici e cellulari e dare il via all’edizione 2025 della festa.

Ad aspettarli, Vanni e Giani, appunto, e con loro anche Alessio Mugnaini, presidente della giunta dei Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa, Enrico Sostegni, consigliere regionale della Toscana, la giunta comunale di Vinci, i rappresentanti dei carabinieri della stazione di Vinci e del commissariato di polizia di Empoli, oltre a una folla di curiosi e appassionati.

“Vinci è una città che ha ereditato da Leonardo la capacità di volare e rimanere allo stesso tempo con i piedi per terra. Lo vediamo con questa Festa, che negli anni è diventata un appuntamento fisso e riconosciuto del panorama culturale della nostra Regione, e con quello che questa terra sa offrire durante tutto l’anno”, ha commentato Eugenio Giani durante la cerimonia di apertura della Festa dell’Unicorno.

“È un piacere tagliare il nastro della 19ª edizione circondato dai colori dei costumi della parata inaugurale – ha detto Daniele Vanni, davanti alla platea dei cosplayer.

La città di Vinci si appresta a ospitare migliaia di persone provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero.

Una manifestazione che è cresciuta tantissimo ed è diventata una tradizione non solo per la Toscana, ma per tutti gli appassionati del genere fantasy”.

Il sindaco ha quindi ringraziato il presidente della Regione Toscana per aver accettato l’invito al taglio del nastro, sottolineando poi l’importanza del lavoro di tutti per la riuscita della manifestazione: le forze dell’ordine, gli organizzatori della festa, gli espositori, il ruolo fondamentale dei residenti del Borgo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa