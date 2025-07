Rubano ai turisti a Firenze, arrestate quattro donne

Durante i servizi antidegrado nel centro storico di Firenze, i Carabinieri della Stazione Uffizi hanno arrestato quattro cittadine bulgare, già note alle forze dell’ordine, per furto con destrezza e tentato furto.

Il 10 luglio, due donne di 35 e 36 anni sono state colte in flagrante sul Lungarno Torrigiani dopo aver rubato il portafoglio dallo zaino di una turista britannica. Il 13 luglio, altre due donne di 29 e 30 anni sono state sorprese in una gelateria del centro mentre cercavano di derubare un turista australiano.

Tutte sono state condotte in camera di sicurezza e poi davanti al Tribunale di Firenze, che ha convalidato gli arresti. Per due di loro è stato disposto il divieto di dimora in Toscana, per le altre due il divieto di dimora a Firenze.

Le indagate restano presunte innocenti fino a sentenza definitiva.