Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti special guest a Ponte a Egoa

Giovedì 17 luglio, a Ponte a Egola, abbiamo avuto l’onore e il piacere di accogliere Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Una giovane donna di straordinaria grazia e carisma, che ha incontrato alcune delle Aziende del territorio che hanno reso possibile la splendida serata di preselezione di Miss Italia Toscana, svoltasi il 3 luglio scorso. La sua presenza ha rappresentato non solo un simbolo di bellezza, ma anche di riconoscenza verso un territorio che ha creduto in questo progetto, unendo energie, competenze e passione per dar vita a un evento capace di coinvolgere e valorizzare l’intera comunità.

Durante la serata, a nome della comunità di Ponte a Egola, è stata consegnata a Ofelia una targa in cuoio vegetale realizzata a mano, omaggio simbolico e autentico che rappresenta il tessuto produttivo caratteristico della frazione, legato alla tradizione conciaria e artigianale che da generazioni fa parte dell’identità del luogo. L’iniziativa è stata promossa con entusiasmo e cura dall’Associazione Territorio in comune e dall’Associazione Culturale I Festaioli di Roffia, con l’intento di creare legami veri tra cultura, territorio e bellezza, il tutto reso possibile con il supporto e la competenza di Giovanni Rastrelli e della Syriostar.

Un grazie sentito va all’Amministrazione Comunale di San Miniato, rappresentata dal Sindaco Simone Giglioli, per il costante supporto e la presenza concreta anche in questa occasione. Ringraziamo con calore i Rioni del Palio del Cuoio, protagonisti della nostra tradizione e testimoni di un’identità forte e condivisa. Un ringraziamento speciale va inoltre alle associazioni VAB San Miniato e Croce Rossa di Ponte a Egola per l’attenta presenza e il fondamentale servizio di assistenza offerto durante l’evento. Infine, un grande grazie al CCN Egola, che ci ha accolti nel calendario del Luglio Pontegolese, rendendo possibile l’inserimento di questo incontro all’interno di un mese ricco di iniziative e vita comunitaria. Il 17 luglio è stato molto più di un semplice evento: è stato un momento di gratitudine, bellezza e collaborazione. Grazie a tutti voi per averlo reso possibile.

Fonte: Associazioni Territorio in comune e I Festaioli di Roffia