'Un fiore per Indro', Fucecchio ricorda il grande giornalista del Novecento

Con una cerimonia intima e sobria, proprio come piaceva a lui, l'amministrazione comunale di Fucecchio e la Fondazione Montanelli Bassi hanno ricordato Indro Montanelli, il grande giornalista del Novecento, scomparso il 22 luglio 2001 all'età di 92 anni. Presso il cimitero di Fucecchio, nella cappella che ospita l'urna con le sue ceneri, la sindaca Emma Donnini e il consigliere della Fondazione Montanelli Bassi Giovanni Malvolti, accompagnati da Don Andrea Pio Cristiani, arciprete della Collegiata, hanno deposto un mazzo di fiori in memoria di Montanelli.

“Emblema del Novecento, persona fuori dai canoni e dalla spiccata intelligenza, Indro ha lottato fino in fondo per le cause in cui credeva – racconta la prima cittadina di Fucecchio -. Quando pensiamo ad un giornalista capace di gettare uno sguardo oggettivo, attento e critico sulla realtà pensiamo immediatamente a lui, e credo sia doveroso per tutti noi continuare a tenerne viva la memoria, riportando Indro nel suo paese natale attraverso momenti di incontro ed iniziative che possano valorizzare l'importante bagaglio storico e culturale che ci ha lasciato”.

“Oltre ad essere il più grande e citato giornalista del Novecento, per tutti noi Indro è stato e sempre sarà un punto di riferimento – conclude Giovanni Malvolti -, che con la sua schiettezza ha rappresentato una delle più importanti pagine del giornalismo italiano”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

