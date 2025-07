Incendio in rimessaggio barche sul Lungarno D’Annunzio: a fuoco tre imbarcazioni, un ferito

Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa questa mattina, alle ore 10:32, in Lungarno Gabriele D’Annunzio, per un incendio che ha interessato un natante all’interno di un rimessaggio nel territorio comunale.

Le fiamme hanno coinvolto una barca a motore fuoribordo di circa sei metri, ormeggiata all’interno della struttura. Sul posto sono giunte una squadra terrestre con tre mezzi antincendio e una squadra nautica, che sono riuscite a domare rapidamente l’incendio.

Nel rogo sono rimaste coinvolte tre imbarcazioni. Il personale dei Vigili del Fuoco ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Una persona ha riportato ustioni ed è stata trasportata all’ospedale di Cisanello dal personale sanitario del 118 per le cure necessarie.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pisa per i rilievi e la gestione della viabilità.