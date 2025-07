Scontro tra tre auto sull’Aurelia, nove feriti: coinvolti anche tre bambini

Grave incidente stradale questa mattina, 26 luglio, sulla strada statale Aurelia, nel tratto compreso tra Grosseto Sud e Grosseto Est, in direzione Roma. Tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha provocato il ferimento di nove persone, tra cui tre bambini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto, che hanno estratto uno dei feriti dalle lamiere contorte di un veicolo. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure, mentre per i casi più urgenti è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2. Presente anche la polizia stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Il tratto della statale interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. L’Anas, presente sul luogo dell’incidente, ha predisposto percorsi alternativi: chi è diretto a Roma è stato deviato sulla strada provinciale 154, mentre chi proviene da Livorno ha dovuto imboccare l’uscita di Grosseto Est e proseguire lungo la SP 159.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono le cause precise dello scontro, ma secondo quanto appreso nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita, anche se alcuni hanno riportato traumi di una certa entità.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona sud della città