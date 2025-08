Birindelli Auto è un'eccellenza nel rapporto coi clienti: arriva il prestigioso premio 'BMW Bank Top Experience 2025'

Birindelli Auto ha ricevuto l’importante riconoscimento “BMW Bank Top Experience 2025” per aver raggiunto, per la seconda volta, l’eccellenza nella relazione e nel servizio ai Clienti.

La cerimonia di premiazione si è svolta in presenza della giornalista Mara Sangiorgio che ha dato voce alle dichiarazioni della Titolare Rossella Birindelli in un momento così significativo.

Il titolo “BMW Bank Top Experience 2025” arriva dopo un percorso focalizzato sulla Customer Experience, volto a valutare la capacità dei Partner del BMW Group di assicurare ai propri Clienti un’esperienza di brand di alto livello, anche in ambito finanziario.

Per la valutazione delle performance sono stati presi in considerazione tre aspetti chiave, propri di un approccio distintivo al Cliente: la trasparenza cioè la capacità di presentare in modo chiaro l'offerta dei prodotti BMW Bank e di guidare il Cliente attraverso decisioni consapevoli, la consulenza che riflette l'abilità di offrire un servizio altamente professionale e personalizzato a 360° e il follow-up che consiste in una gestione efficace della relazione con il Cliente lungo l'intero ciclo di vita contrattuale, presupposto necessario per un processo naturale di fidelizzazione.

Andrea Castronovo, CEO BMW Bank Italia ha dichiarato: “L'iniziativa BMW Bank Top Experience ci offre l'opportunità di lavorare insieme ai nostri Partner per promuovere una visione di business orientata al Cliente. Un percorso di crescita che è possibile grazie al forte impegno e alla costante attenzione rivolta alle esigenze dei nostri Clienti. Anche quest'anno, abbiamo avuto il piacere di ringraziare coloro che si sono distinti per l'eccellenza nel servizio di consulenza finanziaria, offrendogli questo importante riconoscimento e contribuendo così al successo comune.”

birindelli.com