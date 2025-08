Punto da una vespa ha una reazione allergica: soccorso camionista sulla 429

Disavventura fortunatamente senza gravi conseguenze oggi lungo la Strada regionale 429, tra Certaldo e Poggibonsi, per il conducente di un mezzo pesante che è stato punto da una vespa. Sul posto, poco prima delle 15 di oggi, venerdì 1 agosto, si sono precipitati i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Da quanto si apprende l’autista, un uomo di 58 anni, è riuscito a fermarsi in sicurezza non appena è stato punto: accostato il mezzo a bordo strada è stata lanciata la richiesta di intervento ai soccorsi, anche con l’aiuto di un collega che stava viaggiando su un altro mezzo.

Ma dopo la puntura dell’insetto, sempre da quanto emerso, l’uomo sarebbe andato in shock anafilattico. Tempestive le operazioni per farlo scendere dalla cabina di guida, da parte dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Trasportato all’ospedale Campostaggia di Poggibonsi, la reazione allergica è stata risolta e l’uomo adesso, dalle prime informazioni, sta bene. Nessuna conseguenza durante la fermata del mezzo per utenti della strada o traffico, continuato a scorrere regolarmente e gestito dagli agenti.

